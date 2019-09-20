وزارة التعليم تنفى إلزام أولياء الأمور بتبرعات وإلغاء الامتحان الإليكترونى

كتبت هند مختار

نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء تُفيد إجبار الوزارة لأولياء الأمور على دفع تبرعات، كجزء من دورهم المجتمعي تحت مسمى "المشاركة المجتمعية"، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على دفع أي تبرعات بخلاف المصروفات الدراسية المقررة، كجزء من دورهم المجتمعي، مشددةً على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مدرسة يَثبُت تورطها في إجبار أولياء الأمور لدفع أية تبرعات.

وأوضحت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن التبرع لصالح دعم العملية التعليمية له ضوابط، مُشيرةً إلى أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمساهمة في خدمة الدولة ودعم العملية التعليمية من خلال المشاركة في بناء المدارس أو توفير الأراضي.

كما نفت الوزارة ما تردد بشأن إلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية في العام الدراسي الحالي 2019/ 2020، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية في العام الدراسي الحالي، وأن منظومة الاختبارات الإلكترونية سارية ومستمرة كما هي دون توقف أو إلغاء، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة والشفافية في عملية تصحيح الامتحانات دون تدخل العنصر البشري.