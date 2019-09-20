"هكذا تُسرق السيارات فى مدينة نصر".. متهمان يكشفان كواليس جريمتهما

كتب كريم صبحى

قررت نيابة النزهة، برئاسة أحمد يوسف، بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنح لمحاكمتهما بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات ومساومة أصحابها على إعادتها لهم بعد الحصول منهم على مبالغ مالية.

واعترف المتهمان بشروعهما فى سرقة سيارة، بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة السيارات وأقرا بارتكاب 6 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتصرفهما فى السيارات المستولى عليها بالبيع لعميلهما "جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه" مع مساومة أحدهما لمالكى هذه السيارات مقابل إعادتها لهم نظير الحصول منهم على مبالغ مالية.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن قوة تابعة لقسم شرطة النزهة، من ضبط شخصين أحدهما سائق، سبق اتهامه فى قضيتين والثانى عاطل، سبق اتهامه فى قضية "حيازة سلاح بدون ترخيص"، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، دراجة نارية، 12 مفتاح سيارة مصطنع، جاكوش، مفك) وذلك أثناء شروعهما فى سرقة سيارة.