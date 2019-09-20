سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 05:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

"هكذا تُسرق السيارات فى مدينة نصر".. متهمان يكشفان كواليس جريمتهما

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 05:00 ص
"هكذا تُسرق السيارات فى مدينة نصر".. متهمان يكشفان كواليس جريمتهما سرقه سيارة-ا رشيفيه
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة النزهة، برئاسة أحمد يوسف، بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنح لمحاكمتهما بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات ومساومة أصحابها على إعادتها لهم بعد الحصول منهم على مبالغ مالية.

واعترف المتهمان بشروعهما فى سرقة سيارة، بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة السيارات وأقرا بارتكاب 6 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتصرفهما فى السيارات المستولى عليها بالبيع لعميلهما "جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه" مع مساومة أحدهما لمالكى هذه السيارات مقابل إعادتها لهم نظير الحصول منهم على مبالغ مالية.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن قوة تابعة لقسم شرطة النزهة، من ضبط شخصين أحدهما سائق، سبق اتهامه فى قضيتين والثانى عاطل، سبق اتهامه فى قضية "حيازة سلاح بدون ترخيص"، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، دراجة نارية، 12 مفتاح سيارة مصطنع، جاكوش، مفك) وذلك أثناء شروعهما فى سرقة سيارة.


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

تشكيل عصابى

سرقة سيارات بالنزهة

سرقة السيارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التأمين الصحى الشامل": الخط الساخن 15344 يعمل على مدار 24 ساعة

"التأمين الصحى الشامل": الخط الساخن 15344 يعمل على مدار 24 ساعة

فيديو.. أكرم حسنى يفتح خزائن أسراره لـ"ست الحسن": أحضر لمفاجأة مع أحمد فهمى

فيديو.. أكرم حسنى يفتح خزائن أسراره لـ"ست الحسن": أحضر لمفاجأة مع أحمد فهمى

تعرف على أولويات التنمية البشرية والاقتصادية والاستثمارات فى موازنة الدولة

تعرف على أولويات التنمية البشرية والاقتصادية والاستثمارات فى موازنة الدولة

غرناطة ضد برشلونة.. شباك منافس البارسا الضحية المفضلة لسواريز

غرناطة ضد برشلونة.. شباك منافس البارسا الضحية المفضلة لسواريز

خصومات 60% للطلبة.. هيئة النقل العام تعلن قيمة الاشتراكات الجديدة

خصومات 60% للطلبة.. هيئة النقل العام تعلن قيمة الاشتراكات الجديدة

سكارليت جوهانسون تكشف سر ثقتها فى نجاح فيلم Black Widow

سكارليت جوهانسون تكشف سر ثقتها فى نجاح فيلم Black Widow

إيهاب جلال يصدر بيانا يوضح فيه أسباب إعتذاره عن تدريب منتخب مصر

إيهاب جلال يصدر بيانا يوضح فيه أسباب إعتذاره عن تدريب منتخب مصر

فيديو.. أبناء الوطن العربى يدعمون مصر.. رسائل وعبارات مساندة من شخصيات عربية لأرض الكنانة.. مفكر إماراتى: مصر الدرع الواقى من مؤامرات العدوان فى كل زمان ومكان.. وإعلامى كويتى للرئيس السيسى: لا يهمك كلام الصغار

فيديو.. أبناء الوطن العربى يدعمون مصر.. رسائل وعبارات مساندة من شخصيات عربية لأرض الكنانة.. مفكر إماراتى: مصر الدرع الواقى من مؤامرات العدوان فى كل زمان ومكان.. وإعلامى كويتى للرئيس السيسى: لا يهمك كلام الصغار

التاريخ يحكى .. "النوم والأدوية" بعبع نجوم الأهلى والزمالك قبل السوبر

التاريخ يحكى .. "النوم والأدوية" بعبع نجوم الأهلى والزمالك قبل السوبر

توفير تطعيمات الحصبة لطلاب المدارس ومحافظات الحدود.. والصحة: الأمصال آمنة

توفير تطعيمات الحصبة لطلاب المدارس ومحافظات الحدود.. والصحة: الأمصال آمنة

250 ألف جنيه غرامة أو الحجب عقوبة نشر الأخبار الكاذبة فى الإعلام

250 ألف جنيه غرامة أو الحجب عقوبة نشر الأخبار الكاذبة فى الإعلام

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة