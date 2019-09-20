سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 06:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

نيو مكسيكو تعلن خطة للدراسة الجامعية المجانية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 04:59 ص
نيو مكسيكو تعلن خطة للدراسة الجامعية المجانية حاكمة ولاية نيو مكسيكو ميشيل جريشام
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت حاكمة ولاية نيو مكسيكو ميشيل جريشام، خطة لتوفير تعليم مجانى فى جامعاتها لجميع سكان الولاية، التى يقودها الديمقراطيون.

وقالت جريشام إن الخطة تهدف إلى تغطية مصاريف ما يقرب من 55 ألف طالب فى السنة. وستغطى الرسوم لخريجى المدارس الثانوية الجدد فى الجامعات العامة لمدة 4  سنوات، فضلا عن المتعلمين البالغين العائدين إلى كليات الولاية لمدة سنتين.

وتقدر تكلفة البرنامج ما بين 25 و35 مليون دولار، وستضاف إلى المنحة التى توزع عبر اليانصيب فى نيو مكسيكو.

وقال مكتب جريشام، إن الهيئة التشريعية للولاية سوف تحتاج إلى تقرير يوضح كيفية تمويل البرنامج وستبدأ هذه المسألة في أوائل عام 2020.

 

المكسيك

نيو مكسيكو

ميشيل جريشام

تعليم مجانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأزهر يحسم الأمر.. تعرف على حكم قتل الكلاب الضالة

الأزهر يحسم الأمر.. تعرف على حكم قتل الكلاب الضالة

6660 جنيها سعر متر الأراضى الأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة و2700 بمدينة بدر

6660 جنيها سعر متر الأراضى الأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة و2700 بمدينة بدر

"التأمين الصحى الشامل": الخط الساخن 15344 يعمل على مدار 24 ساعة

"التأمين الصحى الشامل": الخط الساخن 15344 يعمل على مدار 24 ساعة

فيديو.. أكرم حسنى يفتح خزائن أسراره لـ"ست الحسن": أحضر لمفاجأة مع أحمد فهمى

فيديو.. أكرم حسنى يفتح خزائن أسراره لـ"ست الحسن": أحضر لمفاجأة مع أحمد فهمى

تعرف على أولويات التنمية البشرية والاقتصادية والاستثمارات فى موازنة الدولة

تعرف على أولويات التنمية البشرية والاقتصادية والاستثمارات فى موازنة الدولة

غرناطة ضد برشلونة.. شباك منافس البارسا الضحية المفضلة لسواريز

غرناطة ضد برشلونة.. شباك منافس البارسا الضحية المفضلة لسواريز

خصومات 60% للطلبة.. هيئة النقل العام تعلن قيمة الاشتراكات الجديدة

خصومات 60% للطلبة.. هيئة النقل العام تعلن قيمة الاشتراكات الجديدة

سكارليت جوهانسون تكشف سر ثقتها فى نجاح فيلم Black Widow

سكارليت جوهانسون تكشف سر ثقتها فى نجاح فيلم Black Widow

إيهاب جلال يصدر بيانا يوضح فيه أسباب إعتذاره عن تدريب منتخب مصر

إيهاب جلال يصدر بيانا يوضح فيه أسباب إعتذاره عن تدريب منتخب مصر

فيديو.. أبناء الوطن العربى يدعمون مصر.. رسائل وعبارات مساندة من شخصيات عربية لأرض الكنانة.. مفكر إماراتى: مصر الدرع الواقى من مؤامرات العدوان فى كل زمان ومكان.. وإعلامى كويتى للرئيس السيسى: لا يهمك كلام الصغار

فيديو.. أبناء الوطن العربى يدعمون مصر.. رسائل وعبارات مساندة من شخصيات عربية لأرض الكنانة.. مفكر إماراتى: مصر الدرع الواقى من مؤامرات العدوان فى كل زمان ومكان.. وإعلامى كويتى للرئيس السيسى: لا يهمك كلام الصغار

التاريخ يحكى .. "النوم والأدوية" بعبع نجوم الأهلى والزمالك قبل السوبر

التاريخ يحكى .. "النوم والأدوية" بعبع نجوم الأهلى والزمالك قبل السوبر

توفير تطعيمات الحصبة لطلاب المدارس ومحافظات الحدود.. والصحة: الأمصال آمنة

توفير تطعيمات الحصبة لطلاب المدارس ومحافظات الحدود.. والصحة: الأمصال آمنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة