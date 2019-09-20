نيو مكسيكو تعلن خطة للدراسة الجامعية المجانية

وكالات

أعلنت حاكمة ولاية نيو مكسيكو ميشيل جريشام، خطة لتوفير تعليم مجانى فى جامعاتها لجميع سكان الولاية، التى يقودها الديمقراطيون.

وقالت جريشام إن الخطة تهدف إلى تغطية مصاريف ما يقرب من 55 ألف طالب فى السنة. وستغطى الرسوم لخريجى المدارس الثانوية الجدد فى الجامعات العامة لمدة 4 سنوات، فضلا عن المتعلمين البالغين العائدين إلى كليات الولاية لمدة سنتين.

وتقدر تكلفة البرنامج ما بين 25 و35 مليون دولار، وستضاف إلى المنحة التى توزع عبر اليانصيب فى نيو مكسيكو.

وقال مكتب جريشام، إن الهيئة التشريعية للولاية سوف تحتاج إلى تقرير يوضح كيفية تمويل البرنامج وستبدأ هذه المسألة في أوائل عام 2020.