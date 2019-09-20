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نيجيريا تخسر 22 مليون برميل نفط بسبب أعمال السرقة والتخريب

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 11:43 ص
نيجيريا تخسر 22 مليون برميل نفط بسبب أعمال السرقة والتخريب مصفاة نفط
أ ش أ

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أعلن المجلس الاقتصادى الوطنى النيجيرى خسارة 22 مليون برميل نفط خلال ستة أشهر، قيمتها 1,35 مليار دولار، نتيجة للسرقة وأعمال التخريب فى أنابيب النفط.

 

وقال حاكم ولاية إيدو جودوين أوباسيكي، عقب اجتماع للمجلس الاقتصادى الوطنى فى مقر الرئاسة فى أبوجا، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة - "فُقِد 22,6 مليون برميل نفط خام خلال ستة أشهر، تبلغ قيمتها نحو 1,35 مليار دولار" فى الفترة الممتدة بين يناير ويونيو، مضيفا أن الخسارة سوف تتضاعف إذا لم يتم حل المشكلة.


يشار إلى أن أكبر خسارة للنفط بلغت 9,2 مليون برميل وسُجِلَت فى خط أنابيب "نيمبى كريك"، الذى ينقل النفط من محطة فى بونى إلى ولاية باييلسا والقادر على ضخّ 150 ألف برميل فى اليوم.


نيجيريا

خسائر

نفط

اقتصاد

مصفاة نفط

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