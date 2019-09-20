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نقيب المهندسين: المجلس الحالى حقق إنجازا فى ملف التعليم الهندسى

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:41 م
نقيب المهندسين: المجلس الحالى حقق إنجازا فى ملف التعليم الهندسى المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين
كتبت آية دعبس

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أكد المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، ان مجلس النقابة الحالى لا يلتفت مطلقا لأى حملات تشويه، ولا يهتم بالرد على مثل هذه الأمور، مشيرًا إلى أن المجلس منذ توليه وهو يعمل بكل جد واجتهاد من أجل عدة قضايا هامه كانت معلقه منذ سنوات على رأسها قضية التعليم الهندسي، لافتا إلى أن العملية التعليمية تحولت خلال عدة سنوات إلى عملية تجارية نتيجة وجود أكثر من 55 معهد هندسى خاص بالإضافة إلى الجامعات الحكومية مما أسفر عن فائض من خربجى التعليم الهندسى فى مصر، مما جاء بالسلب على المهنة والمهندسين والنقابة.

جاء ذلك أثناء احتفالية نقابة المهندسين الفرعية بالفيوم برئاسة المهندس هشام والى بيوم التفوق لأبناء المهندسين بمختلف الشهادات العامة وحملة الماجستير والدكتوراه وحفظة القرآن الكريم.

وأضاف ضاحى، سعينا جميعاً كأعضاء بهيئة المكتب والمجلس الأعلى ونجحنا بفضل الله فى إيقاف إصدار تراخيص للمعاهد الهندسية الخاصة، على ان تحدد الأعداد طبقاً للتخصصات وحاجة سوق العمل، ونجحنا أيضاً فى تحديد مجموع القبول بالمعاهد الهندسية والتى كانت تقبل من قبل 62% و65% ليصل الحد الأدنى للقبول لـ80% فاكثر كذلك تم تكوين لجنة بقطاع التعليم الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات خاصة بتقييم ومراجعة الاداء واتخاذ الإجراءات التصحيحة اللازمة مثمنا من الجهد المشترك المبذول من وزارة التعليم العالى مع النقابة فى هذا الملف للوصول لهذه النتيجة

كما تحدث نقيب المهندسين عن مشاركة النقابة فى تفعيل قانون التصالح ولائحته التنفيذية من خلال تشكيل اللجان واعتماد التقارير لافتا ان هذه المشاركة تدل على عودة النقابة لدورها كاستشارى هندسى للدولة مشيرا ان نقابة المهندسين تتناول هذا القانون الهام من خلال دعمها هندسيا للدولة ومن خلال الأمانة المهنية "حيث الدقة فيما يتم تقديمه بالتقارير"، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود من أجل إنجاح عجلة التنمية وبناء مصرنا الغالية.

وهنأ النقيب العام المهندسين بتفوق ذويهم معربا عن سعادته لمشاركتهم فرحتهم بابنائهم للعام الثانى على التوالى متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق مشددا على انه "يوم حصاد للمتفوقين وأسرهم".

من جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم على أن القيادة السياسية للدولة تولى المتفوقين والمبدعين اهتماماً خاص كونهم مستقبل مصر القادم لتستمر عجلة التنمية.

أقيمت الاحتفالية بحضور المهندس محمود مغاورى الأمين العام للنقابة والمهندسة زينب عفيفى الأمين العام المساعد والمهندس محمد ناصر عضو المجلس الأعلى ورئيس المكتب الفنى بالنقابة والمهندس هشام ابوسنة رئيس نقابة مهندسى القاهرة والمهندس احمد رمزى رئيس الشعبة المدنية بالنقابة العامة.


نقيب المهندسين

هاني ضاحي

نقيب المهندسين التعليم الهندسي

نقابه المهندسين

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