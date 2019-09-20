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نشر رادارات بالطرق المؤدية للإقليمى لمنع السرعات للحد من الحوادث

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 09:10 ص
نشر رادارات بالطرق المؤدية للإقليمى لمنع السرعات للحد من الحوادث رادار المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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عززت اﻹدارة العامة للمرور، من تواجد سيارات الإغاثة بالطرق المؤدية للإقليمى، لمتابعة سير النقل، مع تأمين الطريق، من خلال مراقبة جميع قطاعاته، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة عليه، مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار، لمنع السرعات الزائدة، إلى جانب التنسيق مع مختلف مديريات الأمن، لنشر أقوال أمنية، لملاحظة الحالة، والسهر على تحقيق الانضباط على امتداد الطريق.
 
كما يشهد الطريق الدائرى، تعزيزاً للخدمات الأمنية والمرورية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل عليه خلال فترات الحظر، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفى القرار بكل حزم.
 
وتهيب إدارة المرور بقائدى السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة، وبقواعد وآداب المرور وإرشادات ارتياد الطرق.

حملات مرورية بالاقليمى

قرار مجلس الوزراء

حظر سير النقل

تخصيص رادارات بالاقليمى

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