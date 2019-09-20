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موسكو: واشنطن تلمح بعزمها إنهاء معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 10:00 ص
موسكو: واشنطن تلمح بعزمها إنهاء معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية سيرجى لافروف
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن واشنطن تلمح بعزمها إنهاء معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية فى المستقبل بشكل كامل.

وقال لافروف، لمجلة "روسيا فى الشئون العالمية" اليوم الجمعة : "إن تقويض واشنطن لمعاهدة الحد من نظام الدفاع الصاروخى ومعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى بدعم إجماعى من قبل أعضاء حلف "ناتو" يخلق مخاطر تفكيك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بأكملها، وكذلك فى مجال مراقبة الصواريخ النووية".


وأضاف وزير الخارجية الروسى :"أن آفاق معاهدة التدابير الرامية إلى تعزيز خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت ــ 3" والحد منها ليست واضحة أيضا بسبب عدم وجود إجابة واضحة من الجانب الأميركى على اقتراح روسيا بالموافقة على تمديد المعاهدة بعد انتهاء صلاحيتها فى شهر فبراير 2021".


روسيا

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واشنطن

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