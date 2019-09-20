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موجز المحافظات.. جثة على قضبان السكة الحديد بسبب علاقة غير شرعية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 07:31 م
موجز المحافظات.. جثة على قضبان السكة الحديد بسبب علاقة غير شرعية جثة - أرشيفية

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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الجمعة، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

"عربة كارو وعلاقة غير شرعية" تكشفان سر وجود جثة على قضبان السكة الحديد بالإسكندرية.. المتهمون قتلوا المجنى عليه لوجود علاقة مع شقيقتهم.. ألقوا جثته على خط القطار لإبعاد الشبهة عنهم.. والمباحث تكشف الجريمة

المتهمون
المتهمون

 

حبس ربة منزل نصبت على المواطنين بزعم إنشاء جمعية بأرباح شهرية بالقناطر

اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية
اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية

 

محافظ الشرقية يستجيب لـ"اليوم السابع" ويأمر بتغطية بيارة ودخول مدرسة للخدمة

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

 

3  ملايين طالب يبدؤون الدراسة بالجامعات غدًا.. كليات جديدة تبدأ الدراسة لأول مرة.. وحفلات استقبال الطلاب الجدد بالأسبوع الأول.. وتوسيع مشاركة الطلاب بالأنشطة الطلابية

الجامعات تستعد لبدء العام الدراسى الجديد
الجامعات تستعد لبدء العام الدراسى الجديد

 

خطة لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء وحرق قش الأرز بالدقهلية.. تعرف عليها

الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية

 

صور.. الأسايطة يتوقعون فوز الأهلى 2 صفر.. ومشجعون: نتمنى خروج المباراة بشكل جيد

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إحباط محاولة راكب تهريب ربع مليون عبر مطار سوهاج

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