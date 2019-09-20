الرئيسية حوادث موجز الحوادث.. القبض على ابن سعد الكتاتنى متورطا بالتجهيز لتظاهرة إخوانية الجمعة، 20 سبتمبر 2019 07:08 م سعد الكتاتنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشر قسم الحوادث باليوم السابع اليوم الجمعة عدد كبير من الأخبار والقضايا والأحداث الهامة نرصد بعضها فى التقرير التالى: القبض على ابن سعد الكتاتنى متورطا بالتجهيز لتظاهرة إخوانية فى 6 أكتوبر أكاديمية الشرطة: نتبنى تطوير المناهج والبرامج لمواجهة التحديات مشهد إنسانى.. "الأحوال المدنية" تنتقل إلى منزل مسن لاستخراج بطاقة رقم قومى صور.. سقوط 58 تاجر مخدرات بحوزتهم 100 كيلو حشيش وبانجو فى حملات موسعة نشر رادارات بالطرق المؤدية للإقليمى لمنع السرعات للحد من الحوادث ضبط صاحب محطة وقود بحوزته 92 الف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء ضحية والدها وأعمامها بكرداسة تؤكد: استغلوا طلاق والدتى واعتدوا على جنسيا حبس عاملين لتقليدهما المطبوعات التجارية بدون تصريح فى المطرية قسم الحوادث موجز الحوادث الحوادث اليوم الخميس اهم الحوادث اليوم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة موجز الحوادث.. تجديد حبس النائب صلاح عيسى والنيابة تعاين بالوعة طفل داخل السلام الخميس، 19 سبتمبر 2019 08:11 م موجز الحوادث.. مصرع 9 إرهابيين فى العبور ومايو.. وإحباط 13 محاولة بالحدود الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 07:08 م موجز الحوادث.. ضبط ماسح أحذية يستقطب الباعة لبيع أعضائهم بوسط القاهرة الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:51 م موجز الحوادث.. تخرج طلاب الدور الثانى بكلية الشرطة وحبس المتهم بقتل شقيقه الأحد، 15 سبتمبر 2019 07:48 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع أمازون تعطى الضوء الأخضر لبدء تصوير مسلسل Lord of the Rings هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا "سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة المزيد من Trending Plus
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