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مقتل 8 أشخاص من تنظيم داعش فى غارة جوية أمريكية بليبيا

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 09:48 م
مقتل 8 أشخاص من تنظيم داعش فى غارة جوية أمريكية بليبيا غارة جوية _ صورة أرشيفية
واشنطن أ ش أ

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أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا (أفريكوم)، اليوم الجمعة، مقتل 8 أعضاء فى تنظيم داعش بضربة جوية فى المنطقة الصحراوية فى جنوب غرب ليبيا.

وأوضحت أفريكوم - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن الضربة وقعت بالقرب من بلدة مرزوق الصحراوية، التى تبعد نحو 1000 كلم إلى الجنوب من طرابلس، مؤكدة عدم إصابة أى مدنى فى العملية.

ومن جانبه قال الجنرال ستيفن تاونسند قوله إن أفريكوم "شنت الضربة الجوية للتخلص من قياديين ومقاتلين إرهابيين وإعاقة أنشطتهم الإرهابية"، مضيفا أنه لن يسمح لهم باستغلال النزاع الحالى فى ليبيا لحماية أنفسهم، وسنواصل بالتعاون مع شركائنا الليبيين منعهم من جعل ليبيا ملاذا لهم".

 

 


مقتل 8 أشخاص

تنظيم داعش

غارة جوية أمريكية

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أخبار ليبيا

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