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الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:03 م
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مقتل 7 من مسلحى داعش وطالبان فى غارات جوية فى أفغانستان

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:02 م
مقتل 7 من مسلحى داعش وطالبان فى غارات جوية فى أفغانستان عناصر طالبان - أرشيفية
كابول /أ ش أ/

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قُتِل ما لا يقل عن 7 مسلحين من حركة طالبان الأفغانية، وتنظيم داعش الإرهابى، فى غارات جوية شنتها قوات الأمن الأفغانية فى أربعة أقاليم مختلفة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال مسؤولون عسكريون أفغان، وفق ما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن شنت غارة جوية فى منطقة قره باغ بإقليم جازنى، مما أسفر عن تصفية أحد مقاتلى طالبان.

وأضاف المسؤولون أن غارة جوية فى منطقة شارخ فى إقليم لوجار أدت إلى تدمير سيارة مفخخة.

وعلاوة على ذلك، أسفرت غارة جوية عن مقتل 3 من مقاتلى طالبان وتدمير مخبأ صغير للأسلحة فى إقليم قندوز.

وأضاف المسؤولون أن غارة جوية فى منطقة خوجانى فى ننجارهار أسفرت عن مقتل 3 مسلحين من تنظيم "داعش- خراسان" الإرهابى.

 

 

 


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