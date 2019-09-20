مصرع 3 وإصابة 4 آخرين سقطوا فى بيارة صرف صحى بقرية طما فيوم ببنى سويف

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من أهالى قرية "طما فيوم" التابعة لدائرة المركز، بسقوط عددًا من شباب القرية، داخل خزان صرف صحي منزلي، ووفاة بعضهم أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه اثناء قيام 3 أشقاء تطهير خزان صرف صحي بقرية إنهار عليهم، ولقو مصرعهم في الحال، وهم: توفيق فوزي توفيق، 45 سنة، وشقيقيه "حسين" 35 سنة، و"ربيع" 27 سنة، وأصيب 4 آخرون من أهالي القرية، اثناء محالوتهم إنقاذ المتوفين، هم: رجب أحمد قطب، وسيد حسين محمد، ومحمد صميدة محفوظ، وحسان عبد النبي حسين، جميعهم يقيمون بذات القرية.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بسيارات الإسعاف التى نقلت جثامين الضحايا والمصابين، إلى مستشفى إهناسيا المركزي، وتم تحويلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

جارٍ تحرير محضرًا بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات والتصريح بتسليم جثامين المتوفين لأهليتهم، وإستصدار تصاريح الدفن بعرفة مفتش الصحة.



