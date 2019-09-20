مصرع مريض نفسي دهسا تحت عجلات قطار المنصورة دمياط بالدقهلية

لقي مريض نفسي مصرعه دهسا بعد أن صدمه قطار المنصورة دمياط أمام قرية دنجواي بمركز شربين أثناء العبور من مكان غير مخصص لذلك.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم قطار بأحد الأشخاص مما أدي إلى وفاة فى الحال.

وعلى الفور انتقل الرائد محمد الأرضي رييس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه حال عبور عبد الله احمد الماشي 38 سنة، مريض نفسي من شريط السكة الحديد بشربين مابين مزلقان دنجواي ومحطة السكة الحديد صدمه القطار القادم من المنصورة فلقي مصرعه على الفور، وتم استدعاء سيارة الإسعاف وتم نقله إلى مشرحة مستشفي شربين العام، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات