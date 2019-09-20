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مصرع طالبين إثر حادث مرورى فى جازان السعودية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 07:06 ص
مصرع طالبين إثر حادث مرورى فى جازان السعودية حادث مرورى

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توفى طالبين، بينما أصيب 5 أخرين، على إثر حادث مرورى تعرضوا له فى محافظة الحرث أخيرًا، وفيما خيم الحزن على ملامح الطلاب، وواست إدارة تعليم جازان ذوى المتوفين والمصابين.

ونقل مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان للشؤون المدرسية الدكتور خالد بن عطا عسيرى، تعازى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لأسرة الطالبين خالد على جدع وعبد العزيز محمد هزازى اللذين توفيا إثر حادث مرورى.

جاء ذلك خلال زيارته لأسرة الطالبين في محافظة الحرث برفقة عدد من القيادات التعليمية بالمنطقة.

 
 

السعودية

جازان

خالد بن عطا عسيرى

عسيرى

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