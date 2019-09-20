مصرع شخص وإصابة زوجته و3 من أبنائهما فى حادث انقلاب سيارة ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

لقى شخص مصرعه وأصيبت زوجته وثلاثة من أبنائه صباح اليوم الجمعة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى شمال بوابة مدينة بنى سويف اتجاه محافظة القاهرة.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى شمال بنى سويف ووجود مصابين .

وعلى الفور هرعت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى المستشفى النموذجى .

واستقبل مستشفى بنى سويف النموذجى بإشراف الدكتور طارق ادريس كلا من مينا صفوت موريس، 40 سنة، جثة هامدة وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.

كما استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى كلا من بوسى رفعت شاكر 33 سنة، مصابة بسحجات بالجسم، و3 من أبناءهم وهم "كاترين" 14 سنة، طالبة، مصابة بسحجات بالجسم، "ابنوب"، 8 سنوات، طالب، مصابا بسجحات بالجسم، "ايلان"، 6 سنوات، مصابا بسجحات بالجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.