مصرع شخص صدمته سيارة ميكروباص بميت غمر بالدقهلية

لقي شخص مصرعه بعد أن صدمه سارة ميكروباص بناحية مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع شخص بعد أن صدمته سيارة ميكروباص.

وعلى الفور انتقل الرائد احمد فريد رئيس مباحث مركز ميت غمر، الى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة السيد مجاهد الخواص 58 سنة من قرية ميت الفرماوي التابعة لدائرة المركز، بعد أن صدمته سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم 1325 ج ر ب، و تمكن الأهالي من التحفظ على السيارة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي ميت غمر استعداد لتسليمه لذوية و جاري تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.