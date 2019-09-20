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مسئول عسكرى أمريكى يؤكد التزام بلاده الدائم بالتحالف مع كوريا الجنوبية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 04:00 م
مسئول عسكرى أمريكى يؤكد التزام بلاده الدائم بالتحالف مع كوريا الجنوبية روبرت أبرامز
سول /أ ش أ/

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أكد الجنرال روبرت أبرامز، قائد القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية، التزام بلاده الدائم بالتحالف مع سول ودعم جهود السلام فى شبه الجزيرة الكورية، بما فى ذلك إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

جاء ذلك خلال اجتماع أبرامز، اليوم الجمعة، مع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، خلال زيارتها لقاعدة أوسان الجوية ومعسكر هامفريز على بعد نحو 70 كم جنوب سول، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن بيان لوزارة الخارجية فى سول.

وأكدت كانج، خلال اللقاء، قوة العلاقات الثنائية بين سول وواشنطن واستمرار جهودهما نحو تحقيق السلام والأمن فى المنطقة، معربة عن تقديرها لمساهمته فى الحفاظ على موقف الاستعداد الحازم والتحالف العسكرى الذى يدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى نزع السلاح النووى والسلام فى شبه الجزيرة الكورية.

من جانبه، رحب أبرامز بزيارة وزيرة الخارجية الكورية للقاعدة وقال إن زيارتها تعكس التعاون الوثيق بين البلدين على الصعيدين الدبلوماسى والدفاعي، وأكد التزامه الدائم بالتحالف قائلا: "ندعم جميع الجهود لاستعادة السلام والأمن فى شبه الجزيرة، بما فى ذلك إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بشكل كامل".

واتفق المسؤولان خلال المحادثات على التعاون من أجل تعزيز وتطوير التحالف الثنائى فى المستقبل، واستمرار العلاقات التى دامت 66 عامًا.

ووفقا لـ"يونهاب"، تُعد هذه الزيارة الأولى التى تقوم بها كانج إلى معسكر هامفريز، حيث تقوم القوات الأمريكية بنقل قواعدها من مناطق متفرقة فى الأقاليم الأخرى، ورافق كانج فى زيارتها السفير الأمريكى لدى كوريا الجنوبية هارى هاريس.

وتأتى هذه الزيارة فى الوقت الذى أثيرت فيه المخاوف بشأن العلاقات الثنائية بعد إعلان سول الأخيرعن إنهائها لاتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية مع طوكيو، وأعربت واشنطن علنا ​​عن استيائها من القرار.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستدفع من أجل العودة السريعة لـ 26 قاعدة أمريكية فى كوريا الجنوبية، مما أثار تكهنات باحتمالية حدوث صدع فى التحالف.

 


كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

امريكا

روبرت ابرامز

السلاح النووى

الاتفاق النووى

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