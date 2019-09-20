مسؤول بأرامكو: واثقون من استئناف الإنتاج كاملا فى منشأة نفط خريص نهاية سبتمبر

الرياض (أ ش أ)

قال فهد عبد الكريم، المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط بأرامكو السعودية، اليوم الجمعة، إن الشركة واثقة من استئناف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية سبتمبر فى خريص، إحدى منشأتى النفط اللتين استهدفهما هجوم قبل نحو أسبوع.

وأضاف المسئول لدى أرامكو، خلال جولة نظمتها الشركة الحكومية وفقا لقناة "العربية" الإخبارية أن "أرامكو" تجلب معدات من الولايات المتحدة وأوروبا لإصلاح المنشآت المتضررة.

وتابع المسؤول: "وفى الوقت الذى كان فريق من أرامكو يتعامل مع الحرائق الأولى، توالت المزيد من الضربات وجرى إجلاء 110 موظفا فورا".

وقال عبد الكريم: "الأعمال جارية فى منشأة نفط الخريص على مدار 24 ساعة كل أيام الأسبوع، منوها بأن الهجوم على منشأة نفط الخريص استهدف 4 مواقع لمحطات إنتاج الخام".

يذكر أن منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" شرق المملكة العربية السعودية، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص قد تعرضتا لهجوم إرهابى بطائرات مسيرة وصواريخ السبت الماضي.

وتعهد وزير الطاقة السعودى الأمي، عبد العزيز بن سلمان، باستعادة مستوى الإنتاج السابق بحلول نهاية الشهر الجارى، والوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر المقبل.