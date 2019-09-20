سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 10:18 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 08:39 ص
مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين حركة مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء علاء متولى مساعد الوزير، مدير الإدارة للمرور، صباح اليوم الجمعة الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى .
 
ووجه اللواء علاء متولى، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.
 
وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.
 
 

مدير المرور يتفقد الطرق

الطرق الرابطة بالمحافظات

حملات مرورية

الطرق السريعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المرور تغلق أنفاق الميرغنى والعروبة والثورة جزئيا للتطوير

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:37 ص

المرور يضبط 3648 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:03 م

المرور يضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 08:35 ص

رادار المرور يضبط 1578 سيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 07:55 ص

صور.. المرور تضع خطة محكمة لمنع زحام الطرق استعدادا للعام الدراسى الجديد

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:41 م

توقف حركة المرور بمحور المشير طنطاوى بسبب حادث تصادم وإصابة شخصين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:45 م

المرور تضبط 6302 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

6660 جنيها سعر متر الأراضى الأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة و2700 بمدينة بدر

6660 جنيها سعر متر الأراضى الأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة و2700 بمدينة بدر

الأزهر يحسم الأمر.. تعرف على حكم قتل الكلاب الضالة

الأزهر يحسم الأمر.. تعرف على حكم قتل الكلاب الضالة

"التأمين الصحى الشامل": الخط الساخن 15344 يعمل على مدار 24 ساعة

"التأمين الصحى الشامل": الخط الساخن 15344 يعمل على مدار 24 ساعة

فيديو.. أكرم حسنى يفتح خزائن أسراره لـ"ست الحسن": أحضر لمفاجأة مع أحمد فهمى

فيديو.. أكرم حسنى يفتح خزائن أسراره لـ"ست الحسن": أحضر لمفاجأة مع أحمد فهمى

تعرف على أولويات التنمية البشرية والاقتصادية والاستثمارات فى موازنة الدولة

تعرف على أولويات التنمية البشرية والاقتصادية والاستثمارات فى موازنة الدولة

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر الليلة والقناة الناقلة

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر الليلة والقناة الناقلة

غرناطة ضد برشلونة.. شباك منافس البارسا الضحية المفضلة لسواريز

غرناطة ضد برشلونة.. شباك منافس البارسا الضحية المفضلة لسواريز

خصومات 60% للطلبة.. هيئة النقل العام تعلن قيمة الاشتراكات الجديدة

خصومات 60% للطلبة.. هيئة النقل العام تعلن قيمة الاشتراكات الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة