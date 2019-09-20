محافظ بنى سويف: قوافل بيطرية وحملة لتحصين الماشية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالقرى

بنى سويف أيمن لطفى

أكد المستشار هانى عبدالجاير محافظ بنى سويف، تنفيذ 8 قوافل بيطرية خلال أسبوعين قدمت الخدمات لعدد كبير من القرى بمراكز المحافظة الادارية السبع، لافتا إلى أن الاطباء يفحصون المئات من رؤس الماشية ويتم توفير العلاج اللازم للمصاب منها، علاوة على حملة تحصين المجترات الصغيرة التى تواصل مديرية الطب البيطرى تنفيذها، وذلك ضمن خطة المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية .

وأشار محافظ بنى سويف فى تصريحات له اليوم الجمعة، إلى أن تنظيم القوافل البيطرية على مستوى المحافظة يهدف إلى تقديم الخدمات المتكاملة فى مجال الطب البيطرى للمزارعين ومربى الماشية، والتى تتضمن الفحوص البيطرية الشاملة، والكشف عن الأمراض، وتقديم العلاج المناسب فى حالة التاكد من وجود إصابات بأمراض، وكذا تقديم الإرشادات والتوعية البيطرية اللازمة للمستفيدين، فضلا عن الاستفادة من الأطباء البيطريين العاملين فى العيادات الخاصة لإكسابهم خبرات علمية فى المجال.

وقال محافظ بنى سويف، إن تنظيم القوافل البيطرية يأتى ضمن الخطة الطموحة التى تنفذها المحافظة من خلال تنفيذ قوافل تنموية شاملة تشمل قطاعات حيوية تهم مواطنى القرى فى حياته اليومية والمعيشية، مؤكدا على أهمية النهوض بقطاع الثروة الحيوانية الذى يعتبر مصدر دخل أساسى للمواطن البسيط فى القرية، والذى تعد تنميته دعما رئيسا للاقتصاد القومي.

ومن جانبه قال الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطرى ببنى سويف: إن برنامج القوافل البيطرية المجانية الذى يدعمه محافظ الإقليم، يتم تنفيذه من خلال محورين وهما تفعيل البروتوكول المبرم بين مديرية الطب البيطرى ببنى سويف ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالقاهرة، حيث تم خلال هذا الأسبوع تنظيم قوافل بيطرية بقرى الميمون وقمبش وقاى وبهبشين وباروط، بجانب تنظيم قوافل بيطرية أخرى بمساهمة مجتمعية، حيث يقوم القطاع بتوفير الدعم الفنى والأطباء، بينما تتحمل الجمعيات الأهلية تكلفة الأدوية، حيث تم خلال أسبوعين تنظيم قافلتين، تمكنتا من فحص 500 رؤوس ماشية وتقديم العلاج والرعاية للمصاب منها، لافتا إلى استمرار الحملة التى تنظمها المديرية فى قرى مراكز المحافظة بداية من الاسبوع الاول من الشهر الحالى ولمدة شهر، لفحص وتحصين المجترات الصغيرة "ماعز واغنام" ضد الإصابة بالديدان .