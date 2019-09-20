محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء العاملين بالمحافظة

كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة 27 شاب وفتاة من أوائل الثانوية العامة من أبناء العاملين بمحافظة القاهرة بالديوان العام والإحياء والمديريات بمنحهم شهادات تقدير ومكافأة مالية لكل طالب وبلغ عددهم 27 طالب وطالبة بحد ادنى 96% للقسم العلمى و 93% للقسم الأدبى .

وأكد المحافظ فى كلمته على حرص المحافظة على رعاية المتفوقين فى جميع المجالات وتقديم الشكر والتقدير لأولياء الأمور على الجهد المبذول من جانبهم لتوفير البيئة المناسبة والرعاية المتكاملة لأبنائهم وكافة احتياجاتهم المادية والمعنوية وتشجيعهم الدائم على التفوق والنجاح .

شهد الاحتفال نواب المحافظ واللواء محمد حنفى السكرتير العام واللواء مصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد وأعضاء المجلس التنفيذى بالمحافظة.

كان العام الدراسى الجديد انطلق الأربعاء 11 سبتمبر الجارى فى الصفوف الأولى رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى، على أن تبدأ الدراسة فى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي، حتى الثالث الثانوى 21 سبتمبر الجارى أى السبت المقبل.