محافظ الدقهلية: 133 ألف سيدة تلقين الخدمة خلال حملة "حقك تنظمى"

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اختتام فعاليات الحملة التنشيطية المجانية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار "حقك تنظمى" والتى انطلقت الأحد 8/9/20019على مرحلتين، شملت كل مرحلة 9 إدارات صحية،واستمرت كل واحدة 5 أيام.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن عدد المستفيدات من الحملة بلغ 132 ألفا و794 منتفعة وبلغ عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية 76 ألف و851 بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى حيث تم فحص8237 سيدة بالموجات فوق الصوتية،ومتابعة الحمل4724،وكشف نساء9371 .

ومن جانبه قال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، إنه تم الكشف علي27ألف و211 فى أمراض الباطنة، و23 ألف و459 الاطفال وذلك من خلال 459وحدة ثابتة،34 عيادة متنقلة، وتم تنفيذ 95 ندوة اعلامية فى مبادرة(أيامنا أحلي) بمراكز الشباب والكنائس والوحدات المحلية والجمعيات الاهلية ،وعدد 1000ندوة بالوحدات الصحية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة والتوقيت الأمثل للحمل وصحة الأم والطفل ومخاطر الزواج المبكر وختان الإناث.