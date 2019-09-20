محادثات بين طوكيو وسول على مستوى رؤساء المكاتب الدبلوماسية

كتب محمد جمال

عقدت اليابان وكوريا الجنوبية اليوم الجمعة محادثات على مستوى رؤساء المكاتب الدبلوماسية بالعاصمة اليابانية طوكيو فى محاولة لتخفيف التوتر فى العلاقات الثنائية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن المحادثات بين مدير عام مكتب شؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية اليابانية شيجيكى تاكيزاكى ونظيره الكورى الجنوبى كيم جونج-هان، بدأت اليوم فى وزارة الخارجية اليابانية بطوكيو .. مشيرة إلى أنه من المحتمل أن ينسق الجانبان عقد محادثات على مستوى وزراء الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.



يذكر أن اليابان كانت قد شددت القيود على تصدير بعض المواد التكنولوجية المتطورة إلى كوريا الجنوبية ردا على أحكام قضائية كورية جنوبية تأمر شركات يابانية بدفع تعويضات لعمال أجبروا على العمل بنظام السخرة وقت الحرب.