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مباحث الجيزة عن انتحار شاب بمسكنه: كان يعالج بمصحة لعلاج الإدمان

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:14 م
مباحث الجيزة عن انتحار شاب بمسكنه: كان يعالج بمصحة لعلاج الإدمان انتحار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة انتحار شاب داخل مسكنه بالجيزة، أنه كان يتعاطى المواد المخدرة، وخاصة مخدر الهيروين، ويتلقى العلاج بمصحة لعلاج الإدمان.

وتوصلت التحريات، إلى أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية، مما دفعه لشنق نفسه، وأكد أفراد أسرته عدم اشتباههم فى وفاته جنائيا، كما أن تحريات رجال المباحث، أكدت عدم وجود شبهة جنائية.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد العثور على جثة شاب داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن شاب يعانى من أزمة نفسية فى الاونة الأخيرة، استغل وجوده بمفرده داخل مسكنه، وصنع مشنقة لنفسه وانتحر.

 

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن شقيق المنتحر فور عودته للمنزل، عثر عليه مفارقا الحياة، ومعلقا من رقبته، فأبلغ رجال المباحث، وأكدت التحريات، عدم وجود شبهة جنائية، حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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انتحار شاب

تعاطى المخدرات

ازمة نفسية

امن الجيزة

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