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للطلبة.. إزاى تحمى نفسك من الأنفلونزا فى أول أسبوع دراسة؟

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:00 ص
للطلبة.. إزاى تحمى نفسك من الأنفلونزا فى أول أسبوع دراسة؟ الأنفلونزا أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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مع بداية العام الدراسى وعودة الطلاب إلى المدارس والجامعات، وبداية فصل الخريف وقرب فصل الشتاء تزداد معدلات الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد، خاصة خلال الأسبوع الأول من الدراسة، وفى هذا التقرير نتعرف على طرق حماية نفسك من الأنفلونزا فى الأسبوع الأول من الدراسة، وفقاً لموقع "doctor".

أعراض الانفلونزا
 

-إلتهاب الحلق.

-سيلان أو انسداد الأنف.

- السعال.

-التعب أو الضعف.

-الصداع والحمى.

-الغثيان.

إذا كانت الأعراض تستغرق وقتًا أطول من أسبوع لتختفي أو تصبح شديدة ، فتحدث إلى الطبيب.

طرق الوقاية من انفلونزا بداية العام الدراسى
 

هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتعزيز نظام المناعة لديك.

النوم بشكل جيد وكافى
 

أظهرت الدراسات أن النوم الجيد يقوى نظام المناعة لديك، لذا تحتاج إلى 7 أو 8 ساعات من النوم على الأقل لإعادة شحن طاقتك.

ابتعد عن الوجبات السريعة
 

يجب الابتعاد عن الوجبات السريعة المليئة بالدهون والملح والتى تضعف أيضاً مناعتك، واستبدل هذه الوجبات بالأطعمة الصحية من خلال تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات التى  تحتوي على الفيتامينات والمعادن وتقاوم الالتهابات.

حافظ على شرب كمية من الماء 
 

إن شرب الكثير من الماء هو أحد أفضل الطرق لترطيب الجسم وتقوية جهازك المناعى.

الاقلاع عن التدخين
 

لا يقتصر التدخين على إضعاف نظام المناعة لديك فقط بل يساهم بشكل كبير في مجموعة كبيرة من المشكلات الصحية.

التمارين الرياضية
 

تُظهر مجموعة من الأبحاث أن التمارين الرياضية تساعد على تحسين المزاج وتقوية المناعة ومستويات التركيز والطاقة وتحميك من الأمراض ومنها الأنفلونزا.

 


الانفلونزا

الوقاية من الانفلونزا

نزلات البرد

الوقاية من نزلات البرد

البرد

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