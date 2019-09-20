كيف تستقبل جامعة طنطا الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى العام الدراسى الجديد

أكد الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، أنه يتم توفير كل الدعم والرعاية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وقبولهم بالمدينة الجامعية، وكذلك توفير أماكن مخصصة للاستراحة والانتظار، وتوفير جميع الخدمات التى تكفل راحتهم.
وأضاف "سبع"، أن المدن الجامعية تتسع لنحو 4 آلاف طالب وطالبة، ومستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب القدامى والجدد المقبولين بها فى العام الجامعى الجديد، مشيرا إلى أن الجامعة وضعت منظومة رقابية فعالة لضمان جودة وسلامة الأغذية، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، كذلك تطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام فى المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهى، وذلك لتعزيز وحماية الصحة العامة بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من الأمان والجودة الشاملة.
وتنطلق غدا السبت الدراسة بكليات الجامعة المختلفة فى 11 كلية و3 كليات الأحد.
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