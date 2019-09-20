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كيف تستقبل جامعة طنطا الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى العام الدراسى الجديد

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 04:17 م
كيف تستقبل جامعة طنطا الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى العام الدراسى الجديد الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

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أكد الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، أنه يتم توفير كل الدعم والرعاية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وقبولهم بالمدينة الجامعية، وكذلك توفير أماكن مخصصة للاستراحة والانتظار، وتوفير جميع الخدمات التى تكفل راحتهم.

وأضاف "سبع"، أن المدن الجامعية تتسع لنحو 4 آلاف طالب وطالبة، ومستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب القدامى والجدد المقبولين بها فى العام الجامعى الجديد، مشيرا إلى أن الجامعة وضعت منظومة رقابية فعالة لضمان جودة وسلامة الأغذية، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، كذلك تطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام فى المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهى، وذلك لتعزيز وحماية الصحة العامة بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من الأمان والجودة الشاملة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة استعدت لاستقبال 100225 طالبا وطالبة بالعام الدراسى الجديد 2019/2020 بجميع الكليات بالجامعة منهم 1179طالبا وطالبة فى مرحلة الليسانس أو البكالوريوس من الطلبة الوافدين، حيث شهد قطاع المدن الجامعية "طلبة وطالبات" بجامعة طنطا طفرة كبيرة فى تطوير وتجديد أماكن الإقامة وقاعات الاستذكار والملاعب الرياضية فى زمن قياسي، كذلك الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمطاعم والمرافق، سواء فى المدن الجامعية للطلبة أو الطالبات.

وتنطلق غدا السبت الدراسة بكليات الجامعة المختلفة فى 11 كلية و3 كليات الأحد.


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

بدء العام الدراسي

كليات جامعة طنطا

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