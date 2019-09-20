قنوات الإخوان تفبرك فيديوهات عن ميدان التحرير.. والواقع يكذبها

كتب:محمد صبحى

خيمت حالة من الهدوء على ميدان التحرير، فى إعلان واضح بفشل دعوات التحريض التى أطلقتها أبواق الإخوان.

وتكشف الفيديوهات والصور الواردة من الميدان ومنطقة وسط البلد عن حالة واضحة من الانسياب المرورى، بينما أشار خبراء الى أن قنوات الاخوان تعمدت فبركة عدد من الفيديوهات وبثها لاظهار وضع مغاير للحقيقة وبث الشائعات عن مصر فى اطار الحرب التى يخوضها التنظيم ضد الدولة المصرية.

وقال النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب ان الشعب المصرى اظهر اليوم وقوفه الى جوار القيادة السياسية ،ورفضه لدعاوى التحريض والتخريب المنطلقة من خارج مصر ،واشار الى ان المواطن لا يمكن أن يفرط فى حالة الاستقرار التى تحققت فى مصر خلال السنوات القليلة من حكم الرئيس السيسى.

واشار الحسينى الى ان المواطن المصرى لا يمكن ان يستجيب لدعوات التخريب وان الواقع يكذب قنوات الاخوان لذلك لجأت هذه القنوات الى الفبركة حتى تدارى على فشلها وانصراف المواطنين عنها