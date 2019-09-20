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"قبل نهاية موسم المانجو".. اعرف أرخص 6 أصناف بسوق العبور

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:00 ص
"قبل نهاية موسم المانجو".. اعرف أرخص 6 أصناف بسوق العبور المانجو
كتب أحمد حمادة

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بدأ العد التنازلى لموسم المانجو والتى شهدت أسعارها انخفاضا أكثر من 30٪ عن العام الماضى حسبما أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن اسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا مقارنة بالعام الماضى بسبب كثرة الإنتاج

سجلت التسعيرة الرسمية لسوق العبور 5 أصناف من المانجو هى الأقل سعرا خلال فترة نهاية الموسم، وجاءت كالتالى المانجو البلدى 5 – 10 جنيهات، المانجو الزبدية 8 – 12 جنيها، مانجو دبشة 7 – 10 جنيهات، مانجو بيض العجل 7 – 10 جنيهات، مانجو سنارة 7 – 10 جنيهات، مانجو فجر كيلان 8 – 10 جنيهات.

 

 

 


المانجو

اسعار المانجو

سعر المانجو

سوق العبور

اسعار الفاكهة

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