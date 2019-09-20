فيديو وصور.. مقتل شخص وإصابة 5 فى إطلاق نار عشوائى بواشنطن

كتب محمد جمال

لقى شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء إطلاق نار عشوائى فى العاصمة الأمريكية واشنطن .

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Gunfire shots heard on the streets of Washington, D.C., on Thursday night, not far from the #WhiteHouse!



Several people reported hurt. (Reuters)#Washington pic.twitter.com/5rqt6mYGS2 — Saikiran Kannan (@saikirankannan) September 20, 2019

وقال مسؤول فى شرطة واشنطن ستيوارت إمرمان - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة "إن ستة أشخاص وجدوا مصابين بإطلاق أعيرة نارية، أحدهم كان فارق الحياة". ولم يعلن المتحدث تفاصيل إضافية عن هويات المصابين.



وبثت القناة صورا من موقع الحادث تظهر وجودا كثيفا لعناصر الشرطة وسيارات الإسعاف عند تقاطع شارعى 14 وكولومبيا شمال وسط المدينة.



إطلاق نار فى واشنطن