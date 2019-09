فيديو وصور.. مقتل شخص وإصابة 5 فى إطلاق نار عشوائى بواشنطن

لقى شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء إطلاق نار عشوائى فى العاصمة الأمريكية واشنطن .

¶¶BREAKING¶¶



Gunfire shots heard on the streets of Washington, D.C., on Thursday night, not far from the #WhiteHouse!



Several people reported hurt. (Reuters)#Washington pic.twitter.com/5rqt6mYGS2