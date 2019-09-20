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فيديو وصور.. مقتل شخص وإصابة 5 فى إطلاق نار عشوائى بواشنطن

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 08:24 ص
فيديو وصور.. مقتل شخص وإصابة 5 فى إطلاق نار عشوائى بواشنطن اطلاق نار فى واشنطن
كتب محمد جمال

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لقى شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء إطلاق نار عشوائى فى العاصمة الأمريكية واشنطن .

وقال مسؤول فى شرطة واشنطن ستيوارت إمرمان - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة "إن ستة أشخاص وجدوا مصابين بإطلاق أعيرة نارية، أحدهم كان فارق الحياة". ولم يعلن المتحدث تفاصيل إضافية عن هويات المصابين.


وبثت القناة صورا من موقع الحادث تظهر وجودا كثيفا لعناصر الشرطة وسيارات الإسعاف عند تقاطع شارعى 14 وكولومبيا شمال وسط المدينة.

إطلاق نار فى واشنطن
إطلاق نار فى واشنطن
 
 
نقل المصابين
نقل المصابين

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اطلاق نار

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