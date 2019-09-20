فيديو.."نظم التعليم بالمؤسسات" ملتقى بأكاديمية الشرطة المصرية

كتب محمود عبد الراضي

نظمت أكاديمية الشرطة المصرية بمشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية "الملتقى الأول للتعليم والتعلم فى المؤسسات التعليمية الأمنية "بمقر الأكاديمية ، وذلك بهدف إلقاء الضوء على نظم التعليم فى المؤسسات التعليمية الأمنية والتجارب المرتبطة بها ومعرفة أساليب وطرق التعليم والتعلم فى النظام التعليمى الشرطى، هذا إلى جانب الإطلاع على العلوم الأمنية والشرطية ومدى تأصيلها والجهود العلمية المبذولة لتطوير القائم منها ، وإستعراض جوانب البحث العلمى الشرطى ومناقشة المنظور الإستشرافى للتعليم والتعلم الشرطى .

وشهدت فعاليات الملتقى كلمة اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة التى نقل خلالها تحيات اللوءا محمود توفيق وزير الداخلية وتمنياته للملتقى بتحقيق غايته فى مجال الإرتقاء بالتعليم والتعلم فى المؤسسات التعليمية الأمنية ، مشيداً بمبادرة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتنظيم هذا الملتقى، مضيفاً أن أكاديمية الشرطة دأبت على الأخذ بما هو جديد فى التعليم والتدريب والتثقيف والإرتقاء بالمستوى البدنى والتدريبي.