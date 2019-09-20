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فيديو..ضبط 24 قطعة سلاح قبل استخدامها فى حوادث ثار بالصعيد

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 07:14 م
فيديو..ضبط 24 قطعة سلاح قبل استخدامها فى حوادث ثار بالصعيد حملة امنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 24 قطعة سلاح نارى،خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت طرفى خصومة بأسيوط.
 
أكدت المعلومات والتحريات قيام (أفراد عائلتين مُقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط) بإعداد وتجهيز أسلحة نارية وذخائر بهدف التشاجر فيما بينهما إثر خلافات سابقة على قطعة أرض بذات القرية بدائرة المركز.. حيث قام قطاع الأمن العام بحملة مُكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، مدعمة بقوات من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن إستهدفت طرفى النزاع، أسفرت جهودها عن ضبط (24 قطعة سلاح نارى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (18) متهم من أفراد العائلتين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 
 
 
 
 

سلاح

أسلحة

تهريب أسلحة

الامن العام

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