فيديو..الكلاب البوليسية تكشف 730 طربة حشيش بمخزن سرى بمرسى مطروح

فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة ، نجحت الشرطة فى ضبط عنصر إجرامى بمطروح لاتجاره فى المواد المخدرة وبحوزته 730 طربة لمخدر الحشيش كشفتها الكلاب البوليسية بمخزن سري.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الآونة الأخيرة نشاط أحد العناصر الإجرامية فى مجال الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن مطروح تم إستهداف المتهم بمسكنه وضبطه .. وبحوزته 73 طربة لمخدر الحشيش وزنت ( 106,300 كيلو جرام ) ، مخبأة داخل مخزن سرى بالفناء الملحق بالمسكن .