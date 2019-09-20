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فيديو..الكلاب البوليسية تكشف 730 طربة حشيش بمخزن سرى بمرسى مطروح

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 06:47 م
فيديو..الكلاب البوليسية تكشف 730 طربة حشيش بمخزن سرى بمرسى مطروح مخدرات- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة ، نجحت الشرطة فى ضبط عنصر إجرامى بمطروح لاتجاره فى المواد المخدرة وبحوزته 730 طربة لمخدر الحشيش كشفتها الكلاب البوليسية بمخزن سري.
 
 
 تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الآونة الأخيرة نشاط أحد العناصر الإجرامية فى مجال الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى .
 
 
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن مطروح تم إستهداف المتهم بمسكنه وضبطه .. وبحوزته 73 طربة لمخدر الحشيش وزنت ( 106,300 كيلو جرام ) ، مخبأة داخل مخزن سرى بالفناء الملحق بالمسكن .

مخدرات

مخزن المخدرات

تهريب المخدرات

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