سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:43 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"فى 6 معلومات".. كل ما تريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية المصرية المجرية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:00 ص
"فى 6 معلومات".. كل ما تريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية المصرية المجرية صادرات أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر " اليوم السابع" أبرز المعلومات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمارات المجرية القائمة والتبادل التجارى وكذا التعاون فى مجال الصناعة، بمناسبة زيارة وفد مجرى رفيع المستوى لمصر، أمس.
 
1- حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 269 مليون دولار .
 
2- أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين الأثاث والصناعات الطبية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والإلكترونية والصناعات الغذائية والغزل والمنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء.
 
3- تم التوقيع على اتفاق تعاون لتمويل وتوريد 1300 عربة قطار سكك حديدية في مصر برأسمال يتجاوز المليار يورو  مع شركة مجرية .
 
4- حجم الاستثمارات المجرية يبلغ نحو 41.5 مليون دولار في 60 شركة في قطاعات التصنيع والخدمات والسياحة بمصر .
 
5- تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة تنجسرام المجرية العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك لأنظمة الإضاءة للمبات الليد وكشافات إنارة الشوارع.
 
6- وقع وزير التجارة والصناعة، وليفنتي مجيار، وزير الدولة للشئون البرلمانية بوزارة الشئون الخارجية والتجارة المجرية، مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الشئون الخارجية والتجارة المجرية، لتعزيز التعاون الصناعى.
 
 

مذكرة تفاهم كشافات الإنارة

المجر

مصر الاستثمار

الاستثمارات المجرية بمصر

التكنولوجيا

الصادرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غرناطة ضد برشلونة.. شباك منافس البارسا الضحية المفضلة لسواريز

غرناطة ضد برشلونة.. شباك منافس البارسا الضحية المفضلة لسواريز

خصومات 60% للطلبة.. هيئة النقل العام تعلن قيمة الاشتراكات الجديدة

خصومات 60% للطلبة.. هيئة النقل العام تعلن قيمة الاشتراكات الجديدة

سكارليت جوهانسون تكشف سر ثقتها فى نجاح فيلم Black Widow

سكارليت جوهانسون تكشف سر ثقتها فى نجاح فيلم Black Widow

إيهاب جلال يصدر بيانا يوضح فيه أسباب إعتذاره عن تدريب منتخب مصر

إيهاب جلال يصدر بيانا يوضح فيه أسباب إعتذاره عن تدريب منتخب مصر

فيديو.. أبناء الوطن العربى يدعمون مصر.. رسائل وعبارات مساندة من شخصيات عربية لأرض الكنانة.. مفكر إماراتى: مصر الدرع الواقى من مؤامرات العدوان فى كل زمان ومكان.. وإعلامى كويتى للرئيس السيسى: لا يهمك كلام الصغار

فيديو.. أبناء الوطن العربى يدعمون مصر.. رسائل وعبارات مساندة من شخصيات عربية لأرض الكنانة.. مفكر إماراتى: مصر الدرع الواقى من مؤامرات العدوان فى كل زمان ومكان.. وإعلامى كويتى للرئيس السيسى: لا يهمك كلام الصغار

التاريخ يحكى .. "النوم والأدوية" بعبع نجوم الأهلى والزمالك قبل السوبر

التاريخ يحكى .. "النوم والأدوية" بعبع نجوم الأهلى والزمالك قبل السوبر

توفير تطعيمات الحصبة لطلاب المدارس ومحافظات الحدود.. والصحة: الأمصال آمنة

توفير تطعيمات الحصبة لطلاب المدارس ومحافظات الحدود.. والصحة: الأمصال آمنة

250 ألف جنيه غرامة أو الحجب عقوبة نشر الأخبار الكاذبة فى الإعلام

250 ألف جنيه غرامة أو الحجب عقوبة نشر الأخبار الكاذبة فى الإعلام

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

أخبار× 24 ساعة.. موقع دعم مصر يتلقى تظلمات بطاقات التموين حتى نهاية أكتوبر

أخبار× 24 ساعة.. موقع دعم مصر يتلقى تظلمات بطاقات التموين حتى نهاية أكتوبر

إغلاق جزئى لكوبرى عباس أمام القادم من الجيزة للقاهرة لإصلاح الفواصل

إغلاق جزئى لكوبرى عباس أمام القادم من الجيزة للقاهرة لإصلاح الفواصل

عايز تستخرج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومى من المنزل.. إليك الخطوات

عايز تستخرج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومى من المنزل.. إليك الخطوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة