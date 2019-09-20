"فى 6 معلومات".. كل ما تريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية المصرية المجرية

ينشر " اليوم السابع" أبرز المعلومات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمارات المجرية القائمة والتبادل التجارى وكذا التعاون فى مجال الصناعة، بمناسبة زيارة وفد مجرى رفيع المستوى لمصر، أمس.
1- حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 269 مليون دولار .
2- أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين الأثاث والصناعات الطبية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والإلكترونية والصناعات الغذائية والغزل والمنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء.
3- تم التوقيع على اتفاق تعاون لتمويل وتوريد 1300 عربة قطار سكك حديدية في مصر برأسمال يتجاوز المليار يورو مع شركة مجرية .
4- حجم الاستثمارات المجرية يبلغ نحو 41.5 مليون دولار في 60 شركة في قطاعات التصنيع والخدمات والسياحة بمصر .
5- تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة تنجسرام المجرية العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك لأنظمة الإضاءة للمبات الليد وكشافات إنارة الشوارع.
6- وقع وزير التجارة والصناعة، وليفنتي مجيار، وزير الدولة للشئون البرلمانية بوزارة الشئون الخارجية والتجارة المجرية، مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الشئون الخارجية والتجارة المجرية، لتعزيز التعاون الصناعى.
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