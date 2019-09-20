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فوائد الشيح على صحة الجسم والبشرة.. أهمها تعزيز الحالة النفسية وعلاج الاكتئاب

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 10:00 م
فوائد الشيح على صحة الجسم والبشرة.. أهمها تعزيز الحالة النفسية وعلاج الاكتئاب عشبة الشيح-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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عشبة الشيح من الأعشاب الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات، وينصح بتناوله دائما نظرا لفوائده المذهلة على صحة الجسم.

وحسب ما ذكره موقع wellandgood  فإن هناك العديد من الفوائد الصحية لعشبة الشيح وهى:

       الشيح

الشيح

1: يحتوى الشيح على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الاضطرابات مثل "المغص، الإسهال، الإمساك، تشنجات الجهاز الهضمى، الغثيان، القئ".

2: تعمل على تسكين ألم الدورة الشهرية.

3: تناول عشبة الشيح يساعد على علاج تشنجات الأطفال وعلاج الصرع.

4: أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول عشبة الشيح، يعمل على تعزيز الحالة النفسية وعلاج الاكتئاب والتخلص من التوتر والقلق.

5: يعمل على تنشيط الكبد وحمايته من الفيروسات والأمراض التى يتعرض لها.

6: يمد الجسم بالنشاط والطاقة، كما أنه يعزز صحة الجهاز المناعى ويحمى الجسم من الأمراض.

7: يعزز صحة الجلد ويحمي البشرة من الالتهابات وحب الشباب والبثور السوداء.

8:يحتوى الشيح على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والتى تعمل الوقاية من الأمراض السرطانية.

 


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