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فضيحة للإخوان.. متظاهرو السويس هما هما متظاهرو الإسكندرية.. حتى مش عارفين يفبركوا

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 10:40 م
فضيحة للإخوان.. متظاهرو السويس هما هما متظاهرو الإسكندرية.. حتى مش عارفين يفبركوا فبركة الاخوان
كتب - محمود أحمد عطا

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أرسل أحد قراء اليوم السابع، فيديو يوضح فبركة الإخوان للمظاهرات ويظهر رجل يرتدى جلابية ويحمل الهاتف المحمول في السويس والإسكندرية خلال توقيت واحد.

 

فبركه الاخوان
فبركه الاخوان

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع" برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

كما تتيح الخدمة الجديدة "شكوتك يصوتك" إمكانية أن يطلب القراء من فريق "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو للكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر او معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على اليوم السابع.           

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع"، مع القراء مباشرة فى أماكن متفرق.


ابو جلابية

اليوم السابع

صحافة المواطن

فبركة الاخوان

مظاهرات

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