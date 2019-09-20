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فصل التيار الكهربائى عن 3 مناطق بمدينة بنى سويف غدا.. تعرف عليهم

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 06:30 ص
فصل التيار الكهربائى عن 3 مناطق بمدينة بنى سويف غدا.. تعرف عليهم فصل التيار الكهربى - ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف عن فصل التيار الكهربائى عن مناطق "أبراج الأوقاف، مدينة الحرفيين، مستشفى الدعوة"، بمدينة بنى سويف، وذلك غدا السبت، بداية من الساعة التاسعة صباحا، حتى الساعة الواحدة ظهراً، وذلك لإجراء الصيانة الدورية لمغذيى الأوقاف والحرفيين اللذين يخدمان تلك المناطق.

وأشار بيان للمحافظة إلى أن قطاع الكهرباء يتقدم باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لرفع كفاءة الخدمة المقدمة فى هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة إتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

يذكر أن قطاع كهرباء بنى سويف أعلن خلال الفترات الماضية عن قطع الكهرباء عن مناطق مختلفة فى مركزو مدينة بنى سويف مرات عديدة لإجراء الصيانة اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة بالشكيل المطلوب.

 

 


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