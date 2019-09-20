فحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة ربة منزل فى العجوزة

كتب أحمد الجعفرى

يجرى رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة تحليلا لعينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة ربة منزل متهمة بالاتجار فى المواد المخدرة فى العجوزة، لكتابة تقرير وافً عنها وتسليمه للنيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها فى القضية، حيث طلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، ونشاط المتهمة، وقائمة المتعاملين معها من التجار، تمهيدًا لإصدار قرار بضبطهم وإحضارهم.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة جدد حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات أمس الخميس، بعد انتهاء فترة الحبس الأولى التى قررتها النيابة بـ4 أيام.

واعترفت ربة منزل عقب القبض عليها، لاتهامها بالاتجار بالمواد المخدرة بالعجوزة، على عاطل تتحصل منه على المواد المخدرة لبيعها لعملائها، مؤكدة أنها كانت تتحرك بحرية لأنها غير مسجلة جنائية لدى رجال المباحث، مؤكدة أنها كانت تستعد لترويج 6 طرب حشيش على عملائها بمنطقة أرض اللواء قبل ضبطها معها.

تم ضبط المتهمة بعد ورود معلومات للمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، عن اتجار ربة منزل بالمواد المخدرة، وبالحصول على إذن من النيابة تم القبض عليها، وبحوزتها 6 طرب من مخدر الحشيش، وهاتفين محمول، ومبلغ مالى، واعترفت المتهمة أنها كانت تستعد لترويج المضبوطات على عملائها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.