غرفة الغوص تراجع معايير السلامة فى مراكز الأنشطة البحرية.. وتدريبات للعاملين

تستعد غرفة الغوص والأنشطة البحرية لمراجعة مراكز الغوص والسنوركلينج للتأكد من مُطابقتها للاشتراطات الفنية الأساسية، ومعايير الأمان والسلامة والتشغيل الأمن طبقاً للمعايير الدولية، وذلك يأتى فى إطار حرصها على سلامة وأمن السياح ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

كما ستنظم الغرفة سلسلة من ورش العمل لمراكز الأنشطة البحرية بالمدن السياحية فى البحر الأحمر وجنوب سيناء، للتوعية ببرتوكول المعاينات السياحية للمراكز والتأكد من إلمامهم بآليات تطبيقه، استعدادا لاجراء المعاينات الشاملة للمراكز.

يأتى هذا بالتزامن مع قيام الغرفة بتنفيذ خطة ممنهجة لتدريب الكوادر البشرية التى تعمل فى هذا المجال بالمقاصد السياحية المصرية وخاصة فى البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وتستهدف غرفة الغوص والأنشطة البحرية تدريب 9 آلاف عامل فى هذا القطاع سنويا، ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات ليكون جمالى الكوادر المدربة فى الثلاث سنوات 27 ألف عامل، ويأتى ذلك ضمن خطة اتحاد الغرف السياحية لتدريب العملين بقطاع السياحة فى التخصصات المختلفة، لرفع جودة الخدمات المقدمة للسائح.