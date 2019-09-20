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عمرو أديب: الإخوان كلفت أعضاءها بالإعلان عن تلبية دعوة محمد على بوجه متخفى.. بيدوروا على أى قشة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 11:53 م
عمرو أديب: الإخوان كلفت أعضاءها بالإعلان عن تلبية دعوة محمد على بوجه متخفى.. بيدوروا على أى قشة جروب يكشف مخططات الإخوان
كتب إسماعيل رفعت - أحمد عبد الرحمن

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كشفت التسجيلات الصوتية التى عرضها الإعلامى عمرو أديب، عبر برنامجه، "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، عن تكليف جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها عبر جروب سرى ظل خاملاً حتى ظهور المقاول محمد على، بتلبية دعوة المقاول، والظهور بوجه متخفى، قائلا: بيدوروا على قشة.

وقال أديب، إن "قنوات الإخوان نزلت بهاشتاج لمساندة الدعوة، وهما بيشتغلوا مع المخابرات التركية، والجزيرة بتشتغل مع المخابرات القطرية، وكله نزل بالهاشتاجات، ومحمد على دا ولا حاجة، ولا يساوى شىء، وكل شوية قنوات الإخوان تقول ملناش دعوة بالإخوان".

وتابع التسجيل: "لو قدرنا عدد كبير من الشباب إن هما يعملوا يطلعوا بوشهم دلوقتى، ويدعموا محمد على ويقولوا خلاص نازلين يوم الجمعة شباب وبنات والكلام ده كله كل واحد ينزل فيديو ومايخافش، ده هيفرق كتير جدا، بس أنا مبقولش لحد يعمل كده، يعنى أنا عايزه يفكر كويس قبل ما ياخد القرار، هو فى شباب بدأوا يعملوا كده فعلاً وعملوا فده اللى بيخلينى أدعو الناس إن هم يعملوا كده، لكن أنا أصلا خايف على الكل، خايف على أى حد يعمل حاجة زى كده، فالناس تفكر كويس فى الكلام اللى بقوله واخد بالك، وإن شاء الله فى أحداث كبيرة جداً هتحصل الفترة اللى جاية".


جماعة الإخوان الإرهابية

الكشف عن مخططات الاخوان

المخابرات التركية

الاخوان

عمرو أديب

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