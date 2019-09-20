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عقوبة قاسية تنتظر عاطل تعدى جنسيا على والدته فى مصر القديمة..تعرف عليها

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:00 ص
عقوبة قاسية تنتظر عاطل تعدى جنسيا على والدته فى مصر القديمة..تعرف عليها اغتصاب-ارشيفيه
كتب سليم على

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نجح رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، فى القبض على مسجل خطر، متهم بالتعدى جنسيًا على والدته تحت تهديد السلاح، فى دائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن سيدة فى العقد الخامس من العمر، تقدمت ببلاغ رقم 9820 لسنة 2019 جنح مصر القديمة، تفيد فيه باعتداء نجلها عليها جنسيًا بالإكراه أثناء مكوثه معها بالمنزل بمفردهما ثم فر هاربًا، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

حدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، ونصت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

 


عقوبة هتك العرض

عاطل يغتصب والدته

مصر القديمة

محكمه جنوب القاهره

عقوبة الاغتصاب

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