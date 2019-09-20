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عشان تخف أسرع..نصائح لنظام غذائى يناسبك بعد عملية إزالة المرارة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:00 ص
عشان تخف أسرع..نصائح لنظام غذائى يناسبك بعد عملية إزالة المرارة نظام غذائى بعد عملية إزالة المرارة
كتبت فاطمة خليل

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يحتاج المريض بعد عملية إزالة المرارة إلى نظام غذائى مناسب، للتعافى من العملية، لذا فى هذا التقرير نقدم نصائح لنظام غذائى يناسبك بعد عملية إزالة المرارة، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

وعمليات إزالة المرارة يتم إجراؤها فى الغالب بسبب حصوات المرارة، وهي رواسب صلبة من السوائل الهضمية في المرارة، وإذا قمت بعملية إزالة المرارة، فمن المحتمل أن تواجه تغييرات في الهضم وستحتاج إلى مراقبة نظامك الغذائي بعناية.

والمرارة، هي عضو على شكل كمثرى على جانبك الأيمن أسفل كبدك، وتساعد على هضم الأطعمة الدهنية، كما أنها تخزن وتركز الصفراء التي يصنعها الكبد.

وبعد الجراحة، سيظل الكبد يصنع ما يكفي من الصفراء، ولكن قد تواجه صعوبة في معالجة الأطعمة الدهنية- على الأقل لفترة من الوقت.

نصائح لنظام غذائى صحى بعد عملية إزالة المرارة
 

عملية ازالة المرارة
عملية ازالة المرارة

إضافة الأطعمة تدريجياً إلى نظامك الغذائي
 

في الأيام القليلة الأولى بعد الجراحة، يجب شرب السوائل الصافية والشوربة والجيللى، بعد ذلك، أضف تدريجيا المزيد من الأطعمة الصلبة إلى نظامك الغذائي.

تجنب الأطعمة المقلية
 

تجنب الأطعمة المقلية والأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة ذات الرائحة القوية والأطعمة التي تسبب الغازات، كما يجب أن تلتزم أيضًا بوجبات صغيرة ومتكررة.

 تخطي الأطعمة الغنية بالدهون
 

تناول الطعام الخطأ بعد جراحة المرارة يمكن أن يسبب الألم والانتفاخ والإسهال، لتخطي هذا الانزعاج الهضمي ، تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو التوابل ، بما في ذلك:

البطاطس المقلية، اللحوم عالية الدهون، مثل السجق ولحم البقر، منتجات الألبان عالية الدسم ، مثل الجبن والآيس كريم والحليب الكامل الدسم، البيتزا، الزبدة، الشوربة الكريمية والصلصات، شوربة اللحم، الشيكولاته، الزيوت ، مثل جوز الهند وزيت النخيل، جلد الدجاج أو الديك الرومي، الطعام الحار.

بشكل عام ، يجب ألا يزيد إجمالي السعرات الحرارية الدهنية عن 30٪ من استهلاكك اليومي، وهذا يعني أنك إذا تناولت حوالي 1800 سعر حراري يوميًا ، فيجب ألا تتناول أكثر من 60 جرامًا من الدهون.

 أضف ببطء الأطعمة الغنية بالألياف
 

فكّر في إضافة هذه الأطعمة الغنية بالألياف والمنتجة للغازات إلى نظامك الغذائي ببطء، وتشمل هذه الأطعمة:

-الخبز والحبوب الكاملة.

-المكسرات.

-البقوليات.

-البذور.

-البروكلي.

-القرنبيط.

-الكرنب.

-الحبوب.

نظام غذائى
نظام غذائى

يمكن لمعظم الناس العودة إلى نظام غذائي منتظم في غضون شهر بعد الجراحة، ومع ذلك ، تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من هذه الأعراض:

-استمرار أو تفاقم أو ألم شديد في البطن.

-الغثيان الشديد أو القيء.

-اليرقان.

-قلة حركات الأمعاء لأكثر من 3 أيام بعد الجراحة.

-عدم القدرة على تمرير الغازات أكثر من ثلاثة أيام بعد الجراحة.

-الإسهال الذي يستمر أكثر من ثلاثة أيام بعد الجراحة.


ازالة المرارة

عملية ازالة المرارة

التعافى بعد عملية ازالة المرارة

حصوات المرارة

ازالة حصوات المرارة

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