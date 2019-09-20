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عرض لحوم فاسدة ضبطت داخل ثلاجة أغذية فى العمرانية على الطب الشرعى لفحصها

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:18 م
عرض لحوم فاسدة ضبطت داخل ثلاجة أغذية فى العمرانية على الطب الشرعى لفحصها لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بالعمرانية بعرض كمية من منتجات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى تم ضبطها داخل ثلاجة لحوم فى العمرانية، على لجنة صحية لفحصها، وكتابة تقرير عن حالتها؛ تمهيدًا لاتخاذ قرار بإعدامها.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى حيازة صاحب ثلاجة أغذية بدون ترخيص بالعمرانية، لكمية من المنتجات غير صالحة للاستهلاك.

بتقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط مالك الثلاجة، وبحوزته طن و75 كيلو، من هياكل وجلود الدواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما ذكر تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


لحوم فاسدة

الطب البيطرى

هياكل

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لحوم حمرا

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