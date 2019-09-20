ضبط 6 متهمين بحوزتهم أفيون وهيروين وبانجو فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 6 متهمين بحوزتهم كميات من الأفيون والهيروين و البانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء جمال غزالى مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "شحتة.ع.ع"34 عاما والمتهم "عبده.م.س"44 عاما بدون عمل مقيمين دائرة مركز ابوصوير بحوزتهما كمية من مخدر الأفيون تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول والمتهم "محمود.أ.ا"28 عام بدون عمل مقيم عزبة حسين ادم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "كريم.ال.ح"28 عام بدون عمل مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمود.ف.س"50 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "سيد.م.ر"38 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول .

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.