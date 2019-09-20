ضبط 6 أطنان زيت طعام فاسد بمحل غير مرخص فى الإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 6 أطنان زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل محل غير مرخص بمنطقة اللبان، وذلك قبل طرحها للبيع بالأسواق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد قيام صاحب محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة اللبان بحيازة كميات كبيرة من زيت الطعام الفاسد لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واستهدفت حملة أمنية المحل المشار إليه، وعثر على 6 أطنان من زيت الطعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

تحرر محضر بقسم شرطة اللبان، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.