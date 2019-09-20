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ضبط مصنع لانتاج أسلاك الكهرباء المغشوشة بالقناطر الخيرية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:49 م
ضبط مصنع لانتاج أسلاك الكهرباء المغشوشة بالقناطر الخيرية مصنع بلاستيك - أرشيفية
القليوبية فريق المحافظات

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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية مصنع بلاستيك غير مرخص بمدينة القناطر الخيرية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز ، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد احمد سليم مدير مباحث التموين بالقليوبية،بضبط مسئول مصنع غير مرخص لإنتاج الأسلاك الكهربائية كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتم ضبط بحوزتة 9 طن " كسر بلاستيك، حبيبات بلاستيك، نحاس خردة " مستلزمات إنتاج، و170000 متر "أسلاك كهربائية " منتج نهائى مغشوش ومقلد مدون عليها علامات تجارية لإحدى الشركات الكبرى ، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


مصنع بلاستيك

ماركات مغشوشة

مديرية امن القليوبية

القناطر الخيرية

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