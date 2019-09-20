ضبط مصنع لانتاج أسلاك الكهرباء المغشوشة بالقناطر الخيرية

القليوبية فريق المحافظات

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية مصنع بلاستيك غير مرخص بمدينة القناطر الخيرية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز ، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد احمد سليم مدير مباحث التموين بالقليوبية،بضبط مسئول مصنع غير مرخص لإنتاج الأسلاك الكهربائية كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتم ضبط بحوزتة 9 طن " كسر بلاستيك، حبيبات بلاستيك، نحاس خردة " مستلزمات إنتاج، و170000 متر "أسلاك كهربائية " منتج نهائى مغشوش ومقلد مدون عليها علامات تجارية لإحدى الشركات الكبرى ، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.