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ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح نارى و3 كيلو بانجو بالدقهلية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:51 م
ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح نارى و3 كيلو بانجو بالدقهلية بانجو - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط مسجل شقى خطر فئة "ب"، سبق اتهامه فى 6 قضايا متنوعة ما بين مخدرات وسرقة وحيازة سلاح نارى، وبحوزته 3 كيلو جرامات من نبات البانجو المخدر، وسلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش، و 5 طلقات من ذات العيار.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائى بالدقهلية، ومأمور مركز المنزلة يفيد بضبط "محمد. م. م. س"، وشهرته " سحلول"، 48 عاما، مقيم بقرية العزيزة بدائرة مركز المنزلة، والمسجل شقى خطر تحت رقم 2350 فئة "ب" مخدرات، والسابق اتهامه فى 6 قضايا متنوعة ما بين سرقة، وحيازة سلاح ناري، ومخدرات، آخرهم القضية رقم 3639 لسنة 2018 م جنح مركز المنزلة "مخدرات"، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش، و عدد 5 طلقات، من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جراما ، تم تحرر المحضر بالتفاصيل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


الدقهليه

المنزلة

بانجو

مسجل خطر

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