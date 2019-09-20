ضبط مسئول إدارة مطاحن لبيعه 404 طن أقماح بالسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت شرطة التموين، حملات أمنية مكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية بمختلف المحافظات، أسفرت عن ضبط 1095 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

ونجحت الحملات فى ضبط مسئول شركة للصناعات الغذائية بدائرة مركز شرطة أبوصوير( محافظة الإسماعيلية)، لحيازته ( 7,850 طن " مفروم دواجن ، برجر ، دهون حيوانية ، هوالك، سجق ")، معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية طبقا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة بالمأمورية من الجهات المعنية .

وتمكنت الحملات من ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة اللبان (محافظة الإسكندرية) ، لحيازته ( 6 طن " زيت طعام ") معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى طبقا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة بالمأمورية من الجهات المعنية، وضبط مسئول مصنع غير مرخص لإنتاج الأسلاك الكهربائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (محافظة القليوبية)، لحيازته ( 9 طن " كسر بلاستيك ، حبيبات بلاستيك ، نحاس خردة " مستلزمات إنتاج ، وكذا 170000 متر " أسلاك كهربائية " منتج نهائى ) مغشوشة ومقلدة مدون عليها علامات تجارية لإحدى الشركات الكبرى.

كما نجحت الحملات فى ضبط المسئول عن إدارة مطحن تابع لشرطة مطاحن شرق الدلتا، بدائرة قسم شرطة المنصورة أول (محافظة الدقهلية)، لقيامه بالتلاعب فى أرصدة الأقماح المحلية والمستوردة توريد موسم 2019 المدعمة من قبل الدولة، وتصرفه فى ( 404,343 طن أقماح مخلوطة " محلية ، مستوردة " ببيعها فى السوق السوداء )، وضبط مسئول محطة تموين سيارات بدائرة قسم شرطة 15 مايو (محافظة القاهرة)، لتجميعه 92500 لتر سولار، بنزين (80- 92- 95) دون التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للاتجار بها فى السوق السوداء .