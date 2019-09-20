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ضبط عاملين لقيامهما بتقليد مطبوعات تجارية بدون تصريح بالمطرية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:11 م
ضبط عاملين لقيامهما بتقليد مطبوعات تجارية بدون تصريح بالمطرية علامات تجارية_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من ضبط عاملين لقيامهم بتقليد المطبوعات التجارية بدون تصريح بالمطرية، وحرر محضر بالواقعة.

 

البداية أثناء قيام ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بفحص المطابع الكائنة فى المطرية، وتمكنوا من ضبط  "خ. ع" ،  23 سنة، صاحب مطبعة للطباعة لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة ملكه بدون تصريح من الجهات المختصة وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على 14 زنكه خاصة ببعض الشركات ( تقليد مطبوعات ، علامات تجارية ).

 

كما تمكنوا من ضبط  "ف. م" ،  39 سنة، عامل بمطبعة لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة  محل عمله بدون تصريح من الجهات المختصة،  وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على 4 زنكه خاصة ببعض الشركات  ( تقليد مطبوعات ، علامات تجارية ) ، كمية من الاستيكرات خاصة ببعض الشركات (تقليد مطبوعات ، علامات تجارية.

 

وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


مباحث القاهرة

تقليد المطبوعات

المطرية

تزوير

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