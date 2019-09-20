ضبط صاحب محطة وقود بحوزته 92 الف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن ، فى القبض على صاحب محطة وقود وبحوزته 92 الف لتر سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء بـ 15 مايو، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اخطارا من العميد محمد رجائى ندير ادارة شرطة التموين ، مفادة ضبط مسئول محطة تموين سيارات بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، لتجميعه 92500 لتر سولار وبنزين دون التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للإتجار بها فى السوق السوداء وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.