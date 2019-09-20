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ضبط صاحب محطة وقود بحوزته 92 الف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 05:57 م
ضبط صاحب محطة وقود بحوزته 92 الف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء محطة وقود- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن ، فى القبض على صاحب محطة وقود وبحوزته 92 الف لتر سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء بـ 15 مايو، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اخطارا من العميد محمد رجائى ندير ادارة شرطة التموين ، مفادة ضبط مسئول محطة تموين سيارات بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، لتجميعه 92500 لتر سولار وبنزين دون التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للإتجار بها فى السوق السوداء  وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 

 


مباحث القاهرة

السوق السوداء

محطة وقود

النيابة العامة

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