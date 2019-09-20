ضبط شاب بحوزته كمية من المواد المخدرة بأسيوط

كان اللواء اسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير امن أسيوط قد تلقى اخطارا يفيد بضبط الشاب "ا.أ.م.ع" 34 عاما حاصل على بكالوريوس جودة ومقيم بالحمراء التابعة لقسم ثان وبحوزته عدد من المواد المخدرة قبل التصرف او الاتجار بها.

وعلى الفور تشكل فريق من ضباط مباحث قسم ثان أسيوط برئاسة المقدم أحمد أبو بكر رئيس المباحث وقاموا بضبط المتهم ووجد بحوزته 13 تذكرة بودرة و5 قطع أفيون و 50جرام بانجو و٥ قطع حشيش و5 طلقات خرطوش عيار 12 و 13 زجاجة Riv+ قبل التصرف فيها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة واستكمال الإجراءات القانونية.